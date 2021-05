Napoli, missione Champions fallita. E Gattuso liquidato con un tweet

Napoli-Verona 1-1: all'ultimo la squadra di Gennaro Gattuso perde il treno Champions. Il tecnico 'congedato' in maniera singolare ...

Daniele Triolo

Il Napoli di Gennaro Gattuso, all'ultima curva del campionato di Serie A, ha sbandato, perdendo inesorabilmente il treno della qualificazione in Champions League. Agli azzurri sarebbe bastato battere in casa l'Hellas Verona per festeggiare il traguardo. Invece, una volta in vantaggio con un gol dell'ex Amir Rrahmani, i partenopei si sono fatti raggiungere da un gol di Davide Faraoni.

L'1-1 dello stadio 'Diego Armando Maradona', unitamente alle vittorie di Milan e Juventus, ha fatto scivolare la squadra di Gattuso dal quarto al quinto posto in classifica. Niente Champions per il Napoli, ma soltanto Europa League. Sebbene i 'rumors' di calciomercato fossero tanti e nonostante si sapesse come molto probabilmente non sarebbe rimasto, da ieri è ufficiale anche l'addio a Gattuso oltre che alla Champions.

Qualche minuto dopo il termine di Napoli-Verona, infatti, il Presidente del sodalizio campano, Aurelio De Laurentiis, ha congedato Gattuso, che aveva sostituito il suo mentore Carlo Ancelotti sulla panchina azzurra dall'11 dicembre 2019, con un tweet pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social.

"Caro Rino, sono felice di aver trascorso quasi due stagioni con te - ha scritto il patron del Napoli -. Ringraziandoti per il lavoro svolto, ti auguro successi ovunque tu vada. Un abbraccio anche a tua moglie e ai tuoi figli. Aurelio De Laurentiis". Per Gattuso, ex centrocampista ed ex allenatore del Milan, tre le ipotesi: Juventus, Lazio o Fiorentina. Leggi la lettera di Gazidis, molto contento, indirizzata ai dipendenti rossoneri >>>