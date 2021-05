Milan in Champions League, Gazidis ai dipendenti: “È ancora l’inizio”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha scritto ai dipendenti del club rossonero dopo la qualificazione in Champions del Diavolo

Il Milan ha centrato la qualificazione in Champions League dopo sette anni. Ivan Gazidis , amministratore delegato del club rossonero, è raggiante come tutti. L'ex dirigente dell' Arsenal ha scritto una lettera ai dipendenti di A.C. Milan all'indomani della vittoria, decisiva, sul campo dell' Atalanta .

"Gentile Collega, dopo una serata entusiasmante, per chi ama i colori rossoneri, con straordinaria felicità concludiamo una stagione emozionante entrando in Champions League, con tutti i nostri Team", ha detto Gazidis, in riferimento anche al Milan Femminile. "In un momento storico difficile per chiunque nel mondo, compreso tutti i milanesi e i milanisti, siamo davvero orgogliosi di aver raggiunto tutti insieme questo importante traguardo per il Club.