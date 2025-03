Napoli-Milan, soltanto due giocatori indisponibili tra i rossoneri

Sérgio Conceição ha quasi tutta la rosa per Napoli-Milan di domenica sera al 'Maradona': due indisponibili per il Diavolo. Ecco chi sono

Il Milan di Sérgio Conceição riprenderà oggi, nel centro sportivo rossonero di Milanello , gli allenamenti in vista della delicata trasferta dello stadio 'Maradona' contro il Napoli di Antonio Conte , in programma domenica 30 marzo alle ore 20:45 .

Per l'occasione, Conceição avrà praticamente tutta la rosa su cui contare: sono soltanto due, infatti, i giocatori indisponibili nelle fila rossonere. Si tratta di Emerson Royal, in fase di recupero dalla lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro e di Yunus Musah, squalificato.