Il Milan deve affrontare il Napoli, che è in corsa con l’Inter per il titolo. Conviene dare il massimo o risparmiare energie?

Napoli-Milan, scansarsi o no? Il dilemma che divide i tifosi! Un match che può decidere lo Scudetto… e non solo! Il Milan deve affrontare il Napoli, che è in corsa con l’Inter per il titolo. Ma i rossoneri, pochi giorni dopo, avranno la semifinale di Coppa Italia contro i nerazzurri. Conviene dare il massimo o risparmiare energie? Ecco il parere del nostro Stefano Bressi!