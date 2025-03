Chiariello: “Milan e Bologna partite alla portata del Napoli. Vi spiego perché”

Intervistato a Radio 24, durante Tutti Convocati, Umberto Chiariello ha parlato del Milan in vista della partita contro il Napoli

Intervistato a Radio 24, durante Tutti Convocati, Umberto Chiariello ha parlato del Milan in vista della partita contro il Napoli , programmata dopo la sosta. Il giornalista ha infatti spiegato che la sfida con i rossoneri è alla portata degli azzurri, poiché la squadra allenata da Antonio Conte sembra andare in grossa difficoltà contro le avversarie dall'approccio maggiormente difensivo. Ecco, di seguito, le parole di Chiariello .

"Contro Milan e Bologna sono partite più alla portata del Napoli che contro squadre che giocano, riesce a giocare meglio. Contro squadre che coprono va più in difficoltà. Se invece si ritrova davanti la squadra che gioca la partita, va in difficoltà, anche se al momento il Bologna è un ostacolo altissimo. Non avrei scommesso un euro sul Bologna di quest’anno che si era oggettivamente indebolito".