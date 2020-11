Napoli-Milan 0-1 al 45′: rossoneri avanti con Ibrahimovic | Serie A News

Napoli-Milan 0-1 al 45′: il racconto del primo tempo

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – È terminato da pochi minuti, allo stadio ‘San Paolo‘, il primo tempo di Napoli-Milan, posticipo dell’8^ giornata di Serie A. Ecco come sono andati i primi 45′ di gioco tra gli azzurri dell’ex Gennaro Gattuso ed i rossoneri, stasera guidati in panchina da Daniele Bonera.

Rossoneri che partono forte, fanno la partita e al 20′ passano in vantaggio con una bellissima incornata di Zlatan Ibrahimovic (rete numero 9 in campionato), che sfrutta al meglio un perfetto cross dalla corsia mancina di Theo Hernandez. La reazione del Napoli non si fa attendere e al 27′ va vicinissimo al gol prima con Mertens (miracolo di Donnarumma) e poi con Di Lorenzo che colpisce la traversa dall’area piccola. La squadra di Bonera comunque tiene bene e all’intervallo è 0-1.

