Napoli-Milan, quella volta che Leao fu imprendibile: 4-0 memorabile

(fonte:acmilan.com) - Vedi Napoli e poi... vedi ancora Napoli. Non era uno scherzo, era davvero strano quell'aprile 2023, con il calendario di Serie A e anche di Champions League a mettere sempre faccia a faccia Milan e Napoli. Tre volte nel giro di sedici giorni, una circostanza unica e non semplice. Prima di lottare per un posto in Semifinale di Champions League, rossoneri e azzurri dovevano sfidarsi in campionato. La grande attesa, innegabile, era per l'Europa, allora la serata allo stadio Maradona del 2 aprile 2023 interessava in particolare per osservare la resa e le mosse delle squadre verso l'appuntamento che poteva valere una stagione.