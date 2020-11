Napoli-Milan, Politano: “Non è una sfida scudetto. Gattuso è carico”

Napoli-Milan, le dichiarazioni pre-partita di Politano

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Matteo Politano, giocatore azzurro, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima del match Napoli-Milan dello stadio ‘San Paolo‘. Queste le dichiarazioni di Politano.

Sfida scudetto: “Non è assolutamente una sfida scudetto, ma una gara importante che ci teniamo a giocare bene. Formazione? Ci dispiace per l’assenza di Osimhen, Hisaj e Rrahmani. Giocheremo come la prepariamo sempre. Gattuso rossonero? Sì, per lui è una gara speciale ed è molto carico. E’ un simbolo della storia rossonera”.

