Napoli-Milan, formazioni ufficiali: le scelte di Gattuso e Bonera | Serie A News

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali del match del ‘San Paolo’

NAPOLI-MILAN FORMAZIONI UFFICIALI – Quasi tutto pronto, allo stadio ‘San Paolo‘, per Napoli-Milan, posticipo dell’8^ giornata di Serie A (CLICCA QUI PER SCOPRIRE DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV).

I tecnici Gennaro Gattuso e Daniele Bonera (che sostituisce Stefano Pioli, out per coronavirus), hanno da poco comunicato le formazioni ufficiali con cui scenderanno in campo le due squadre per questa gara d’alta classifica. Vediamole insieme!

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Bakayoko; Politano, Lozano, Insigne; Mertens. A disposizione: Ospina, Contini, Malcuit, Maksimović, Ghoulam, Lobotka, Demme, Elmas, Zieliński, Petagna, Llorente. Allenatore: Gattuso.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Rebić; Ibrahimović. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Tonali, Krunić, Castillejo, Brahim Díaz, Hauge, Colombo. Allenatore: Pioli (in panchina Bonera).

