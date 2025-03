Napoli-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Così Mister Conceição alla vigilia del match del Maradona: "Mi aspetto un'avversaria di qualità, a immagine e somiglianza del suo allenatore. Intensa, lucida, con una punta che sa fare le sponde e giocatori come Raspadori e McTominay pronti a inserirsi. Hanno un maestro del centrocampo come Lobotka. Mi piace sfidare i migliori e il Napoli è una delle squadre più forti d'Italia. So che abbiamo due obiettivi, la Coppa Italia e il quarto posto. Se prepariamo due partite contemporaneamente non va bene, è la mia esperienza a dirmelo. Sarà una partita difficile e importante per la nostra stagione".

QUI NAPOLI — Il Napoli, guidato da Antonio Conte, ha recentemente pareggiato 0-0 contro il Venezia nell'ultima giornata di Serie A. Gli azzurri stanno attraversando un periodo di alti e bassi, con una serie di pareggi che hanno rallentato la loro corsa al titolo. Tuttavia, i partenopei durante tutta la durata di questa Serie A 2024/25 hanno dimostrato di essere una squadra solida, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. Squadra quasi al completo per l'allenatore azzurro, che non ha squalificati: pienamente recuperati Neres e Olivera, ma la pausa per le nazionali ha portato qualche problema per Anguissa, Okafor e Spinazzola.

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa: "Affrontiamo il Milan che è una signora squadra, ha un ottimo allenatore. Ancora di più di altre volte avremo bisogno del supporto del Maradona. Ci sarà da soffrire, lo dico in anticipo, ma nella sofferenza dovremo andare oltre l'ostacolo. Sfidiamo una squadra che ambiva allo Scudetto e si è rinforzata a gennaio per andare in Champions, grande rispetto ma mai paura. Nell'ultimo periodo meritavamo di più, ma siamo lì in una posizione in cui nessuno immaginava. È giusto crederci, convivere con lo stress deve darci orgoglio e soddisfazione".

I NUMERI PRE-PARTITA DI NAPOLI-MILAN —

Il Milan è rimasto imbattuto in tutte le ultime sei trasferte contro il Napoli tra tutte le competizioni (3V, 3N) e non ha mai collezionato sette trasferte di fila senza sconfitte contro gli azzurri nella propria storia.

Milan e Napoli sono due delle quattro squadre che hanno conquistato più punti in questa Serie A dopo essere andate sotto nel punteggio: 15 i rossoneri (al pari dell’Atalanta) e 14 gli azzurri – al primo posto il Bologna con 16.

Dal suo arrivo in rossonero nella passata stagione, Christian Pulisic (30G+17A) è uno dei due soli giocatori di Serie A ad aver sia segnato almeno 30 reti, sia servito almeno 15 passaggi vincenti tra tutte le competizioni, assieme ad Ademola Lookman (35G+15A).

Solo contro la Roma (nove), il Napoli ha perso più partite che contro il Milan (otto, come contro l’Inter) al rientro da una pausa per le Nazionali. In generale, azzurri e rossoneri si sono incontrati 18 volte in questo tipo di match, con un bilancio di cinque successi dei partenopei, cinque pareggi e, appunto, otto vittorie del Diavolo.

DOVE GUARDARE NAPOLI-MILAN — In Italia verrà trasmessa su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Conceição. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App (dove sarà disponibile la differita integrale nei giorni successivi), i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — L’arbitro del match sarà Simone Sozza, assistito da Alessandro Giallatini e Valerio Colarossi. Il quarto ufficiale sarà Matteo Marchetti. Al VAR ci sarà Francesco Meraviglia, assistito da Aleandro Di Paolo.

Questo il programma della 30ª giornata di Serie A: sabato alle 15:00 Como-Empoli 1-1 e Venezia-Bologna 0-1, alle 18:00 Juventus-Genoa 1-0 e alle 20:45 Lecce-Roma 0-1. Domenica alle 12:30 Cagliari-Monza, alle 15:00 Fiorentina-Atalanta, alle 18:00 Inter-Udinese e alle 20:45 Napoli-Milan. Lunedì, in conclusione, Hellas Verona-Parma alle 18:30 e Lazio-Torino alle 20:45.

Questa la classifica attuale: Inter 64; Napoli 61; Atalanta 58; Bologna* 56; Juventus* 55; Roma* 52; Lazio 51; Fiorentina 48; Milan 47; Udinese 40; Torino 38; Genoa* 35; Como* 30; Hellas Verona 29; Cagliari 26; Lecce* e Parma 25; Empoli* 23; Venezia* 20; Monza 15.