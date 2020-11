Napoli-Milan, Nocerino: “Ibrahimovic trascinatore. Tonali? Molto forte”

Verso Napoli-Milan: le parole dell’ex rossonero Nocerino

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Antonio Nocerino, ex centrocampista rossonero, ha parlato a ‘Milan TV‘ prima di Napoli-Milan al ‘San Paolo‘. Queste le dichiarazioni integrali di Nocerino.

Sulla partita: “Spero sia una bella partita, si affrontano due squadre che hanno un’identità ben precisa”.

Su come sta vivendo la partita Gennaro Gattuso: “Sicuramente non è una partita come tutte le altre. Ha fatto la storia del Milan, l’ha allenato e ha fatto anche bene. Da avversario l’avrà preparate come fa sempre. È uno pignolo, ho avuto il piacere di seguirlo a Milanello e ora lo vedo ancora più maturo. Sarà emozionato ma vorrà fare una grande partita”.

Su Zlatan Ibrahimovic dominante: “Me lo aspettavo perché l’ho seguito qua in America. Dopo l’infortunio anche io ero curioso, giocava anche sui campi in sintetico e faceva la differenza. È un trascinatore, ha alleggerito le responsabilità dei ragazzi giovani. Non erano pronti ad avere tutte quelle pressioni, lui fa da parafulmine. I giovani giocano meglio e hanno un riferimento come lui che è impressionante”.

Sulla sfida a centrocampo: “Con i centrocampisti a piede invertito vedi più il campo, sono due coppie molto forti. Ismaël Bennacer si muove e fa giocare la palla, Franck Kessié è un trattore un po’ come Tiémoué Bakayoko. Fabián Ruiz mi ricorda un po’ Fernando Redondo nelle movenze, mi fa impazzire. Sarà un bello scontro”.

Su Sandro Tonali: “Mi dispiace non vederlo in campo, è uno dei giocatori italiani più forti in questo momento. I due centrocampisti hanno trovato una continuità importante, ma per me Tonali è il più completo. Può fare sia il Bennacer che il Kessie. Spero che possa avere più spazio, a me piace ed è molto forte”.

