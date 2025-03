Napoli-Milan, minuto di silenzio prima del match: ecco svelato il motivo

Nella giornata di oggi, domenica 30 marzo, alle ore 20:45 si giocherà allo stadio 'Diego Armando Maradona' il big match tra il Milan di Sérgio Conceicao e il Napoli di Antonio Conte, prima del quale verrà osservato un minuto di silenzio. Un incontro importantissimo per entrambi i club. Da una parte c'è infatti chi cerca l'ultimo treno utile per rimanere agganciati con le unghie e con i denti alla corsa per la prossima Champions League. Dall'altra chi può mettere pressione all'Inter per la lotta Scudetto e può farlo battendo una rivale forte. Le due società, in ogni caso, a pochi secondi dall'incontro, compiranno un gesto molto importante.