Napoli-Milan, le condizioni di Bakayoko e Osimhen | Serie A News

Ultime Notizie Napoli-Milan: le condizioni di Bakayoko e Osimhen

MILAN NEWS – Novità importanti in casa Napoli. Secondo quanto viene riportato da Sky Sport, infatti, Tiemoué Bakayoko si è allenato in gruppo. Il centrocampista ha smaltito la febbre accusata nei giorni scorsi. Dunque con ogni probabilità l’ex rossonero sarà titolare domenica sera in mediana insieme a Fabian Ruiz.

Situazione diversa per Victor Osimhen. L'attaccante, che ha riportato una lussazione anteriore alla spalla destra con la Nigeria, si è allenato in maniera differenziata. Difficilmente sarà in campo per la sfida contro il Milan. Gattuso dunque è pronto a tornare al 4-3-3, con Dries Mertens al centro dell'attacco.