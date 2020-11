D’Amico svela: “Ecco cosa è successo tra il Milan e Gattuso” | Calcio News

Ultime Notizie Milan News: retroscena su Gattuso

MILAN NEWS – Andrea D’Amico, procuratore Fifa e ex agente di Gennaro Gattuso, in collegamento con “Il sogno nel Cuore”, trasmissione in onda su Radio Crc, ha parlato del tecnico partenopeo. D’Amico ha svelato un retroscena relativo all’addio tra Gattuso e il Milan, avvenuto nel maggio 2019. Ecco le sue parole.

"Il Milan ha commesso un errore ad allontanare Gattuso dalla guida tecnica dei rossoneri. Si è detto che è stato Rino a rassegnare le dimissioni. Spesso si fanno certe affermazioni in maniera diplomatica, ma fu il Milan a decidere di non continuare con Gattuso in panchina".