Napoli-Milan, Ibrahimovic sulla sua assenza: “Sono stato male, ora sono qui per aiutare”

Napoli-Milan, Ibrahimovic dice tutto: il DS, Furlani e un retroscena

Sulla sua assenza: "La verità è che sono stato male, perché ho tagliato i capelli. Ho preso un virus e ho perso tre chili. Ma adesso sto meglio e sono presente. Sono qui per aiutare tutti quanti in campo e fuori campo come prima, nel presente e nel futuro".