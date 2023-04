Napoli-Milan, le curiosità: il Diavolo non paga la trasferta

Il Milan è la squadra che ha vinto più match in trasferta contro il Napoli nella storia della Serie A: 24 successi rossoneri in 74 precedenti (22N, 28P). Il Milan ha vinto entrambe le trasferte più recenti contro il Napoli in campionato; solo una volta - nel periodo tra il 1948 e il 1951 - ne ha raccolti tre di fila in casa dei partenopei nel massimo torneo. I rossoneri hanno sempre segnato nei più recenti sette incontri a domicilio dei campani, già record di trasferte di fila in gol per il Milan contro il Napoli in Serie A. Milan, derby con l'Inter per un campione del mondo di Russia 2018 >>>