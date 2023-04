Calciomercato – Derby tra Milan e Inter per un difensore della Serie A

Nella prossima sessione di calciomercato può andare in scena un derby tra Milan e Inter per un difensore di Serie A

In vista della prossima sessione di calciomercato estivo, potrebbe andare in scena un interessante derby tra Milan e Inter . Le due squadre di Milano, infatti, potrebbero ritrovarsi a contendersi uno stesso obiettivo, ossia un difensore che milita in Serie A ed in modo particolare nel Lecce .

Come suggerito da MilanLive.it, infatti, Samuel Umtiti dovrebbe rientrare dal prestito al Barcellona in estate e una sua permanenza al Lecce sembra essere molto lontana. Se così fosse il Diavolo potrebbe fare un tentativo per il campione del mondo di Russia 2018, anche alla luce delle voci di alcune settimane fa che riportavano di un interessamento proprio da parte dei rossoneri. Parallelamente, però, il difensore centrale potrebbe anche essere una pedina di scambio per i blaugrana per arrivare all'obiettivo Marcelo Brozovic, senza sacrificare Franck Kessié. Calciomercato Milan, Abraham fatica a Roma: piace ai rossoneri