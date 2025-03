Napoli-Milan, Conceicao: “Non sono un grande allenatore. Leao aveva …”

Napoli-Milan, Conceicao fa una strana ammissione: poi rivela il problema di Leao. E sui rigori ...

Sui primi 20' horror: "Da quando sono qua, da tre mesi, non ho mai trovato delle scuse. Abbiamo giocato ogni tre giorni fino a tre settimane fa. Oggi è successo di tutto. Alle 7:30 mi ha chiamato il dottore per un giocatore che stava male. Poi mi hanno detto che Thiaw non poteva scendere perché aveva vomitato. Non sono un grande allenatore perché ho perso. Dopo Thiaw mi hanno detto che Leao aveva un problema alla coscia. Abbiamo preparato la partita in un certo modo e poi siamo andati in campo diversamente. Siamo entrati in partita e loro hanno fatto subito gol. Noi abbiamo fatto 20' non come volevamo. In questo momento succedono queste piccole cose. Non mi voglio aggrappare la sfortuna, potevamo fare di più ma è stata una giornata nera. Nel secondo tempo il Napoli non è arrivato nella nostra porta e avremmo meritato il pareggio".