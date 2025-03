Napoli-Milan 2-0, Lukaku raddoppia: male ancora la difesa rossonera

Napoli-Milan, 30^ giornata della Serie A 2024-25. Questa sera i rossoneri tornano in campo dopo la sosta, e lo faranno contro una squadra in grandissima forma. I ragazzi di Antonio Conte si stanno giocando lo Scudetto con l'Inter e faranno di tutto per portare a casa i tre punti. Stessa cosa dovrà fare il Milan di Sergio Conceicao. I rossoneri sono al momento noni. Per sperare in una rimonta difficilissima, il Diavolo dovrà praticamente vincerle tutte, anche viste le vittoria di Fiorentina, Juventus e Bologna in questa giornata di Serie A.