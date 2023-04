Napoli-Milan 0-4, Leao l’MVP di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Napoli Milan: doppietta da trascinatore per Rafael Leao, premiato dai tifosi come migliore in campo della sfida

Emiliano Guadagnoli

(fonte: acmilan.com) - Che serata per Rafa e per il Milan. Il mese di aprile non poteva iniziare in modo migliore: al rientro dalla sosta, i rossoneri sono infatti tornati a vincere e convincere, e per farlo hanno scelto il palcoscenico del Maradona di Napoli. A brillare particolarmente tra gli uomini di Mister Pioli nel 4-0 a domicilio degli azzurri è stato - per la terza volta in stagione - Rafael Leao.

Semplicemente determinante, l'asso portoghese è salito in cattedra realizzando una doppietta contenente tutte le sue caratteristiche principali: forza, rapidità e precisione. Leão ha prima sbloccato il punteggio con un delizioso pallonetto a superare Meret - sull'assist di Brahim -, e poi, servito da Tonali, ha scaraventato alle spalle del portiere azzurro un sinistro imparabile intorno all'ora di gioco.

Nella serata del Maradona, il numero 17 ha trovato inoltre il suo primo gol in carriera contro il Napoli, impiegando poco tempo per realizzare anche il secondo. Ma oltre ai gol c'è stato di più, perché nella sua prova non sono mancati lo spirito di sacrificio nel supportare i compagni e le solite accelerazioni - specialità della casa - che hanno tenuto in costante apprensione la retroguardia napoletana.

Con la doppietta della 28ª giornata di Serie A, Rafa è salito a quota 10 reti nel campionato in corso, e non ha intenzione di fermarsi. Grazie ai voti espressi dai tifosi rossoneri su AC Milan Official App, il classe '99 ha preceduto i compagni Brahim Díaz e Sandro Tonali tra le preferenze dei sostenitori milanisti. Bravo Rafa!