Milan, Brahim Diaz sugli scudi: ora il riscatto diventa una necessità

Tuttavia, ciò che denota il match contro gli azzurri è una posizione diversa, seppur già vista in precedenza. Brahim Diaz si muove sulla fascia destra, ruolo finora occupato da Messias e Saelemaekers, quest'ultimo tra l'altro autore di un'altra bella rete, ma lo fa in maniera diversa dai suoi compagni, con più fantasia. Diventa la mina vagante della partita, il radar difensivo del Napoli stenta ad inquadrarlo per bene e lui ne approfitta imbucandosi lì dove si creano gli spazi. Peccato per l'uscita anticipata dal campo, causata da un problema agli adduttori, ma che Pioli ha tenuto immediatamente a sfatare, tranquillizzando tutti i tifosi del Milan.