Napoli, infortunio Insigne: le condizioni dell’attaccante | Serie A News

ULTIME NOTIZIE SERIE A– L’infortunio accusato da Lorenzo Insigne nella sfida di Europa League contro la Real Sociedad non è così grave come si temeva in un primo momento.

Secondo il Corriere dello Sport, resta da capire se l’indolenzimento è definitivamente sparito e se ne varrà la pena infilarlo nella lista dei convocati per il Sassuolo. Il Napoli tuttavia non vuole ricadute. Mister Gennaro Gattuso infatti è intenzionato a non convocarlo per non rischiare un nuovo problema fisico, dato che in prospettiva ci sono anche le partite con le Nazionali.

Per saperne di più sul rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma, clicca qui >>