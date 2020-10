Mercato Milan – Donnarumma, c’è il nodo clausola: l’obiettivo di Raiola

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN: RINNOVO DONNARUMMA

MERCATO MILAN NEWS – Come scrive Tuttosport, in edicola questa mattina, l’obiettivo del Milan è il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Raiola attualmente è a Milano e ha avuto dei contatti con la dirigenza rossonera nelle ultime ore. La trattativa chiaramente non è facile, ma il Milan ha avanzato la sua offerta: dai 6 milioni attuali fino a 7,5 garantiti più bonus. Il procuratore vorrebbe una cifra più alta, ma è consapevole che il club rossonero difficilmente si spingerà oltre.

Il vero problema sembra essere quello della clausola rescissoria. Raiola ne vorrebbe una che permetterebbe all’estremo difensore di liberarsi per circa 30-35 milioni di euro in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan, invece, vorrebbe posizionarla intorno ai 50 milioni di euro.

DALLA SPAGNA: CLAMOROSO ACCORDO PER ICARDI >>>