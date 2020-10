Mercato Milan – Clamoroso dalla Spagna: accordo con Icardi / News

ULTIME CALCIOMERCATO MILAN ICARDI

Ultime Notizie Mercato Milan: in Spagna sicuri di un accordo con Icardi

MERCATO MILAN NEWS – Non è umano secondo molti e anche secondo lui stesso, ma Zlatan Ibrahimovic molto probabilmente non è eterno (forse). Ecco perché il Milan deve comunque iniziare a pensare anche al futuro. Non è detto che Ibra lasci già il prossimo anno, ma comunque affiancargli un’altra punta di livello, soprattutto nel caso in cui finalmente si giochi la Champions League, non sarebbe male. Così, tra le varie ipotesi, sta clamorosamente prendendo corpo (almeno secondo quanto riportano in Spagna) la pista che porta a Mauro Icardi.

Sarebbe clamoroso, ma a quanto pare non impossibile. L’attaccante argentino dopo aver lasciato l’Inter non è ancora riuscito a prendersi il Paris Saint-Germain. Nel club francese è spesso rimasto in panchina e così potrebbe già lasciare il prossimo anno. Il Milan sarebbe pronto ad approfittarne: Icardi gradirebbe il ritorno a Milano e i rossoneri sarebbero pronti a riaccoglierlo.

Sempre secondo quanto riferito in Spagna, addirittura ci sarebbe già un accordo tra le parti. Anche col PSG. I rossoneri pagherebbero 40 milioni al club francese. Tuttavia, ci sembra abbastanza complicato: Icardi è costato solo lo scorso luglio ben 57 milioni. Difficile pensare, perciò, che il PSG possa privarsene a un prezzo così basso. Anche perché in caso di cessione in Serie A dovrebbe poi pagare altri 15 milioni all’Inter. Quindi andrebbe molto a perderci. L’unica ipotesi è quella di un prestito, ma si apre tutt’altro tipo di scenario.

