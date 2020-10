Calciomercato Milan – Gattuso tenta la beffa: vuole un rossonero / News

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Gattuso punta Kessie

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Una maturazione importante ed evidente, quella vissuta da Franck Kessie nel corso degli ultimi mesi. Il centrocampista ivoriano del Milan è diventato un elemento imprescindibile per i rossoneri di Stefano Pioli, che hanno nel classe 1996 il perno su cui si regge tutta la squadra. Kessie è la colonna del centrocampo milanista, un mediano box to box, in grado di fare la differenza. Ieri è entrato in campo addirittura da capitano, confermando le sue parole di qualche giorno fa, in cui diceva di essere consapevole di essere già un leader nello spogliatoio, nonostante sia molto giovane. Eppure, nonostante questo, forse anche a causa del contratto in scadenza nel 2022, le voci di un possibile addio continuano a esserci.

Il motivo è semplice: Gennaro Gattuso lo apprezza tantissimo e lo ha sempre considerato un pupillo, anche quando era l’allenatore del Milan. Non è tuttavia riuscito a farlo crescere come è invece successo negli ultimi mesi. Ora, però, sarebbe pronto a portarlo con sé al Napoli, dove andrebbe anche a ricomporre la coppia con Tiemoue Bakayoko, adesso nel centrocampo a 2, modulo con cui stanno giocando sia rossoneri che partenopei. Ecco perché il Napoli starebbe pensando all’assalto, offrendo Diego Demme più 20 milioni. Il tedesco classe 1991 non è più al centro del progetto e potrebbe essere offerto al Milan.

Tuttavia, i rossoneri non sembrano intenzionati a privarsi facilmente di Kessie. Servirà un’offerta più importante per strappare l’ivoriano al Diavolo. Ovviamente tutto potrebbe cambiare nel caso in cui Franck dovesse dare problemi per il rinnovo nei prossimi mesi. In quel caso l’offerta del Napoli diventerebbe improvvisamente molto interessante. Di certo, però, il Milan spera di trattenerlo e continuare sull’ottima strada intrapresa.

NUOVO SOCIO DI MINORANZA TROVATO DA GAZIDIS >>>

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>