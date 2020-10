Milan, nuovo socio di minoranza per il club! Le ultime | News

A.C. Milan News: nuovo socio di minoranza per il club di Via Aldo Rossi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Carlo Festa, giornalista de ‘Il Sole 24 Ore‘, ha pubblicato, sul suo blog ‘The Insider‘, un importante aggiornamento sul Milan. È spuntato, infatti, un nuovo, piccolo socio di minoranza per il club rossonero. Festa ha fatto notare, infatti, come, nascosto tra le pieghe degli accordi di co-investimento con ‘Blue Skye‘, altro partner di minoranza di A.C. Milan, sia emersa la partecipazione di ‘Arena Investors‘.

Che cos’è ‘Arena Investors‘? L’asset manager statunitense è un fondo da 2 miliardi fondato dal finanziere Daniel B. Zwirn insieme a ‘The Westaim Corporation‘. ‘Arena Investors‘, dunque, si è affiancato al ben più noto hedge fund Elliott Management Corporation. Elliott, come sanno tutti gli appassionati di calcio, dal luglio 2018, è socio di maggioranza del Milan, avendo rilevato la società meneghina dall’insolvente imprenditore cinese Yonghong Li.

Nonostante finora non fosse mai emerso ufficialmente, ‘Arena Investors‘ ha reso pubblica ieri l’alleanza stretta con ‘Blue Skye‘, gruppo londinese fondato da Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo. Carlo Festa ha però specificato come l’investimento di ‘Arena Investors‘, contenuto, nel Milan, risalga all’ingresso di Elliott Management Corporation e ‘Blue Skye‘ nel club, ormai due anni fa, e come sia stato reso pubblico soltanto in questo momento.

Oltre al Milan, tale alleanza ha altre partecipazioni nel proprio portafoglio. Una su tutte, un’iniezione di capitale da oltre 25 milioni di euro in ‘Perini Navi‘, famoso brand degli yacht da tempo in difficoltà e che, da tempo, va verso la procedura 182 bis della Legge Fallimentare. L’investimento pianificato da ‘Blue Skye‘ e ‘Arena Investors‘ in ‘Perini‘, ha aggiunto il giornalista de ‘Il Sole 24 Ore‘, sta attualmente procedendo attraverso le fasi finali di un processo di due diligence.

'Blue Skye' e 'Arena Investors' hanno già investito insieme anche sull'Hotel 'Bauer' di Venezia, dove in maggioranza c'è proprio il fondo a stelle e strisce Elliott. Quando nulla accade per caso.