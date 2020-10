Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: richiesta schock dell’agente

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN: IL FUTURO DI CALHANOGLU

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sul futuro di Hakan Calhanoglu. Il turco, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2021, così come Gianluigi Donnarumma.

Stando a quanto scrive il quotidiano torinese, le richieste dell’agente di Calhanoglu sono molto alte: 6.5-7 milioni di euro l’anno è una cifra che non viene presa in considerazione dal Milan. Per questo motivo, stando alle ultime indiscrezioni, il Manchester United è pronto a tornare alla carica. Situazione da monitorare con molta attenzione.

