Mercato Milan: Donnarumma, ecco l’offerta a Raiola per il rinnovo | News

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN: RINNOVO DONNARUMMA

MERCATO MILAN NEWS DONNARUMMA – Grande notizia per il Milan. Il club rossonero, infatti, ha comunicato la negatività al coronavirus di Gianluigi Donnarumma, che dunque è a disposizione per la gara contro l’Udinese. Con lui negativi anche Jens Petter Hauge e Matteo Gabbia. Gigio nuovamente titolare domani, con Tatarusanu andrà in panchina.

In primo piano, c’è il rinnovo di contratto. L’obiettivo di Maldini e Massara è ovviamente quello di tenere il portiere, ormai diventato un autentico fuoriclasse. Raiola attualmente è a Milano e ha avuto dei contatti con la dirigenza rossonera nelle ultime ore. La trattativa chiaramente non è facile, ma il Milan ha avanzato la sua offerta: dai 6 milioni attuali fino a 7,5 garantiti più bonus. Il procuratore vorrebbe una cifra più alta, ma è consapevole che il club rossonero difficilmente si spingerà oltre.

C’è anche da discutere il nodo relativo alla clausola rescissoria. Raiola ne vorrebbe una che permetterebbe all’estremo difensore di liberarsi per circa 30-35 milioni di euro in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il Milan, invece, vorrebbe posizionarla intorno ai 50 milioni di euro. Ripetiamo: trattativa difficile, ma la sensazione è che alla fine un accordo verrà trovato. Donnarumma vuole rimanere al Milan e Raiola non andrà contro la volontà del suo assistito.

In questi giorni il Milan sta lavorando anche al rinnovo di Hakan Calhanoglu. Il Manchester United è in pressing sul trequartista e al momento sembra esserci distanza tra l’offerta rossonera e la richiesta del turco (6.5-7 milioni l’anno). Situazione in evoluzione, ma gli inglesi sembrano fare sul serio. Staremo a vedere.

