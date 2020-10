Mercato Milan: non sarà semplice tenere Dalot e Brahim Diaz. Le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN: BRAHIM DIAZ E DALOT

MERCATO MILAN NEWS – Anche Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sull’ottimo momento che sta attraversando il Milan. Come abbiamo scritto questa mattina, i neo acquisti si stanno inserendo sempre di più nella squadra di Pioli. Diogo Dalot è l’ultimo dei nuovi arrivati ad essersi iscritto al club del gol: prima di lui avevano già segnato Brahim Diaz e Hauge. Passi avanti in Europa League anche da parte di Sandro Tonali, che è migliorato rispetto alle ultime prestazioni. Insomma, il lavoro di Maldini e Massara continua a dare i suoi frutti.

Brahim Diaz è andato in gol anche contro lo Sparta Praga. Come Theo Hernandez, arriva dal Real Madrid, e forse proprio per questo gli spagnoli hanno deciso di darlo in prestito secco, in modo da evitare di fare lo stesso errore commesso con il terzino. E’ in prestito secco, ma i rapporti tra i due club sono ottimi, e dunque se ne riparlerà a fine stagione. La valutazione attuale è di circa 25 milioni, ma ovviamente siamo solo all’inizio dell’annata. Non sarà facile l’ acquisto a titolo definitivo, proprio perchè il Real Madrid crede nel giocatore, tuttavia la possibile cessione di Hakan Calhanoglu (contratto in scadenza nel 2021) potrebbe aiutare.

Anche Dalot è arrivato in punta dei piedi, ma il valore del giocatore è sotto gli occhi di tutti. Il Manchester United ha speso 22 milioni di euro per averlo. Dalot in Europa League ha giocato due gare, una a sinistra e una a destra, dimostrando grande affidabilità. Stupendo l’assist di esterno per Rafael Leao contro lo Sparta Praga e il gol su assist di Bennacer. Al momento c’è ampia distanza con gli inglesi e non c’è in programma alcun incontro. Vedremo se in futuro ci saranno aggiornamenti in tal senso.

