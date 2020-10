Mercato Milan: Calhanoglu, contatti con il Manchester United! | News

Occhio Milan, il Manchester United è su Calhanoglu

Ci sono due facce per il momento in casa Milan. L’una racconta le soddisfazioni per i risultati di una squadra che non vuole smettere di stupire. I rossoneri, infatti, hanno inanellato una serie impressionante di 23 risultati utili consecutivi e non perdono una partita ufficiale da Milan-Genoa datato 8 marzo 2020. Dopo il lockdown, il Diavolo non ne ha voluto sapere di fermarsi, soprattutto grazie alla crescita esponenziale di alcuni dei suoi giocatori. Uno di questi è certamente Hakan Calhanoglu, esploso definitivamente sotto la gestione Pioli.

Il turco, da trequartista, ha trovato la sua dimensione definitiva, diventando un vero e proprio perno del Milan. Storia strana quella del turco, che è passato dai fischi ripetuti del pubblico di San Siro a giocatore insostituibile e fondamentale per gli ingranaggi della squadra. Ed è qui, però, che arriva l’altra faccia del Milan, quella che ha a che fare con diversi rinnovi di contratto in sospeso. Uno di questi è proprio quello del suo numero 10, il cui futuro è più in bilico che mai.

Secondo quanto riferisce Chistian Falk, noto giornalista di ‘SportBild’, il Manchester United sta facendo passi concreti per portare Calhanoglu in Premier League. Il giocatore sarebbe in contatto con i ‘Red Devils’ già dal mese di giugno, motivo che lo ha portato a rifiutare l’offerta della Juventus. Se Calhanoglu dovesse decidere davvero di cambiare aria, il Milan potrebbe decidere di cederlo a gennaio, così da non dover liberarlo a parametro zero. Uno scenario che unirebbe al danno anche la beffa. Situazione in aggiornamento.

