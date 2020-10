Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: ecco le cifre | News

Calciomercato A.C. Milan News: rinnovo Donnarumma, avanti tutta

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Si entra, finalmente, nel vivo per la trattativa del rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio Donnarumma: una priorità del calciomercato del Milan. Il tempo, infatti, stringe. L’accordo tra Donnarumma ed i rossoneri, come noto, scadrà il 30 giugno 2021 e, pertanto, il Diavolo dovrà blindare al più presto il suo numero 99 per poter dormire sonni un po’ più tranquilli.

Attualmente Donnarumma non sta giocando poiché, a poche ore da Milan-Roma di lunedì scorso, è stato trovato positivo al CoVid_19. Il titolare della porta rossonera, per il presente e, soprattutto, per il futuro, è senza dubbio lui. Chiariamo subito una cosa. C’è volontà, da parte del Milan e da parte del ragazzo, di proseguire insieme negli anni a venire.

Il Milan considera Donnarumma fuori da ogni discorso di calciomercato, patrimonio inestimabile del club e vorrebbe farne l’estremo difensore dei prossimi dieci anni. Non è dato sapere, adesso, se ciò accadrà. Quel che è certo, però, è che Donnarumma vuole restare in rossonero. Ama la maglia del Milan, indossa con onore i suoi colori e vorrebbe disputare le prime gare in Champions League della sua carriera proprio con il Diavolo.

Già in passato, con una squadra nettamente inferiore a quella di mister Stefano Pioli, Donnarumma ha declinato ricchissime offerte (il PSG avrebbe fatto carte false per averlo) pur di restare a Milano. Ed anche stavolta lo scenario sarà lo stesso. Il suo agente, Mino Raiola, si è quasi rassegnato all’idea di non spostare il suo assistito. Almeno nell’immediato. Anche perché, come sottolineato da Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, “c’è serenità” tra i rossoneri e Raiola dopo gli screzi del passato.

Raiola è giunto in Italia nei giorni scorsi proprio per parlare di Donnarumma con il Milan, oltre che, naturalmente, valutare la situazione di altri suoi assistiti in vista di gennaio. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Milan e Raiola lavoreranno per un duplice rinnovo in sede di calciomercato. Oltre Gigio Donnarumma, infatti, rinnoverà il suo contratto con i rossoneri anche il fratello Antonio Donnarumma.

Gigio, che attualmente percepisce 6 milioni di euro netti a stagione, dovrebbe salire intorno ai 7,5 milioni di euro netti l’anno. Dovrebbe invece essere confermato ad un milione di euro netto a stagione per il fratello Antonio. Al momento non conosciamo l’eventuale durate del nuovo contratto dei due portieri. Il Milan, logicamente, cercherà di blindare Donnarumma junior con un accordo di cinque anni, fino al 30 giugno 2025.

Possibile che Raiola ceda, magari in cambio dell'inserimento, nel nuovo contratto del numero 99, di una clausola rescissoria non eccessivamente elevata.