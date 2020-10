Milan-Sparta Praga, Massara: “Rinnovo Donnarumma? Ecco a che punto siamo”

Europa League, Milan-Sparta Praga: Massara nel pre-partita

MILAN-SPARTA PRAGA ULTIME NEWS – Frederic Massara, dirigente rossonero, ha parlato a ‘Sky Sport’ prima del match di San Siro: le sue dichiarazioni. Queste le dichiarazioni di Massara.

Sulla profondità di rosa: “Ci sono alcune rotazioni per avere forze fresche in una competizione dove vogliamo andare avanti e ci teniamo molto. Loro sono una bella squadra, primi nel loro campionato. Non sarà facile”.

Sul rinnovo di Donnarumma: “E’ un discorso che stiamo affrontando da parecchio tempo con Raiola in maniera serena. C’è la volontà di prolungare senza fretta, ma con la consapevolezza di rinnovare”.

Sul difensore a gennaio: “Poteva essere un’emergenza sul finale del mercato che si è concluso, ma dovremo valutare se ci saranno delle possibilità a gennaio e nel caso intervenire”.

Su Tonali e il suo inserimento: “Lo vedo bene, ha bisogno di giocare con continuità. E’ entrato subito in una squadra con meccanismi rodati. Ha due centrocampisti davanti che stanno facendo ottime cose, ma noi siamo sereni su Sandro e convinti che dimostrerà la sua forza nel Milan”.

Sulla consapevolezza della squadra: “Arriva coi risultati e con la capacità di competere con le grandi squadre. Stiamo continuando ad ottenere risultati notevoli senza porci limiti”.

LE FORMAZIONI UFFICIALI!