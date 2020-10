Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: da oggi trattativa nel vivo

Calciomercato Milan: Donnarumma, ora si fa sul serio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – La trattativa di calciomercato per il rinnovo del contratto di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma con il Milan da oggi entra nel vivo. Lo ha riferito il quotidiano 'La Stampa' in edicola questa mattina. Come noto, il contratto di Donnarumma con il club di Via Aldo Rossi scadrà il 30 giugno 2021 e, pertanto, andrà al più presto trovato un accordo per il suo prolungamento. Con logico e consequenziale ritocco dell'ingaggio del portiere verso l'alto. Mino Raiola, agente di Donnarumma, si trova in Italia per negoziare. Il Milan spera di accorciare le distanze tra domanda ed offerta al più presto. Il rinnovo di Donnarumma è una priorità assoluta per il club ed il ragazzo vuole restare in rossonero.