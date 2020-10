Calciomercato Milan – Maldini punta Icardi! L’indiscrezione | News

Ultime notizie calciomercato Icardi Milan

L’indiscrezione è clamorosa e proviene dalla Spagna. Secondo quanto riferisce ‘Fichajes.net’ L’esplosione di Moise Kean starebbe spingendo il Psg a pensare alla cessione di Mauro Icardi. L’argentino, acquistato per 50 milioni di euro dall’Inter, sta passando un periodo di forma abbastanza negativo, che gli sta costando diverse panchine e minutaggio sempre più con il contagocce. L’investimento da parte dei francesi è stato abbastanza ingente, ma le cose sono cambiate in fretta e adesso Icardi è tutt’altro che un titolare.

A questo punto ecco la clamorosa ipotesi Milan, che sta prendendo piede sempre più nelle ultime ore. Paolo Maldini, nei giorni scorsi, ha recentemente assicurato che il club ha sufficiente disponibilità economica per tentare di migliorare ancora di più la squadra. Icardi sarebbe il partner perfetto di Zlatan Ibrahimovic e potrebbe dare la spinta decisiva al Diavolo per raggiungere la tanto agognata Champions League, obiettivo chiaro e mai raggiunto negli ultimi anni. Un acquisto che, inoltre, darebbe un grande contraccolpo psicologico ai cugini dell’Inter, che rivivrebbero l’incubo ex degli ultimi anni, come già successo con Ronaldo e, recentemente con Zlatan Ibrahimovic. Le voci sono state alimentate anche da un post di Wanda Nara, moglie di Icardi, che si è congratulata con gli ‘amici rossoneri’ per la vittoria del derby di poche settimane fa. Situazione in aggiornamento dunque.

RAIOLA A MILANO: SI SBLOCCA IL RINNOVO DI DONNARUMMA? LA NOTIZIA >>>