Derby, Wanda Nara sorprende: “Congratulazioni ai miei amici milanisti”

Inter-Milan, Wanda Nara sorprende tutti

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Con una Instagram Story che farà discutere, la moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara, ha fatto i complimenti ai suoi amici milanisti. “Senza amore non c’è derby. Congratulazioni ai miei amici del Milan”, ha scritto la sempre provocante showgirl argentina. Parole che certamente faranno discutere soprattutto in casa nerazzurra, che dimostrano ancora una volta come il rapporto risolto con l’Inter in estate abbia lasciato qualche frattura insanabile.

