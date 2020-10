Derby Inter-Milan, Ibrahimovic: “Hanno rinchiuso l’animale sbagliato”

Serie A, Inter-Milan: Ibrahimovic nel post-partita

INTER-MILAN ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine del match Inter-Milan, gara della 4^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Ibra.

Sulla fame espressa nel post: “Tanta fame, hanno rinchiuso l’animale sbagliato in casa. Non è facile mentalmente stare sempre a casa arrivando da un ritmo molto alto, il fisico freme perché vuole lavorare, vuole giocare. Sono rimasto a casa, ho aspettato passasse per tornare con la squadra e lavorare con la squadra”.

Sulla squadra: “Giochiamo di squadra, ci sacrifichiamo, stiamo facendo bene, non è finita qua. Per vincere bisogna sacrificarsi e lavorare, la mia filosofia è questa, se non ti alleni al 200% non giochi al 200%”.

Su Leao: “Molto bene, ha un talento grandissimo, siamo qua per aiutarlo, dipende da lui. Sta facendo grandi cose in campo, è disponibile a sacrificarsi per crescere. Oggi ha giocato alla grande, sta facendo grandi cose”.

Sulla vittoria: “Stiamo facendo bene, sono un po’ deluso per il rigore sbagliato, non devo sbagliare, ma ho fatto subito gol dopo. Mi dispiace per i tifosi, abbiamo un grande tifo, mi dispiace tanto che non erano allo stadio a festeggiare con noi”.

Sui gol: “Siamo molto concentrati davanti alla porta, oggi potevamo fare ancora meglio ma abbiamo vinto. Se non fai gol non vinci le partite, per il momento lo stiamo facendo”.

QUESTE LE PAROLE DELL’ATTACCANTE A SKY SPORT>>>