Calciomercato Milan – Raiola a Milano. Svolta per Donnarumma? | News

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Questa sera il Milan affronta un’importante sfida di Europa League contro lo Sparta Praga, ma in primo piano ci sono anche i rinnovi. Secondo quanto scritto da gazzetta.it, Mino Raiola è a Milano. E’ probabile dunque che il procuratore incontri il club rossonero per affrontare la questione relativa ai rinnovi dei fratelli Donnarumma (scadenza nel 2021) e a quello di Romagnoli (2022).

Con il mondo in piena crisi per il coronavirus, non ci saranno tante occasioni per nuovi incontri. Come detto più volte, il Milan vuole a tutti i costi rinnovare il contratto di Gigio. Filtra ottimismo, ma dall’entourage dell’estremo difensore non trapelano commenti. Oggi può essere dunque una giornata chiave, con Donnarumma che ha sempre manifestato la voglia di continuare la sua avventura in rossonero.

“Donnarumma? La stabilità ha fatto il modo che si iniziasse la stagione in questo modo. Lui è un punto fermo per noi, un vero capitano insieme ad Romagnoli è un leader. La società con tutte le sue forze cercherà di trattenerlo”. Sono queste le parole di Paolo Maldini prima del fischio di inizio di Milan-Roma. Donnarumma può diventare in futuro il vero simbolo del Milan e soprattutto il capitano di questa squadra. La sensazione dunque è che alla fine si troverà un accordo.

Ma quale sarà l’offerta che il Milan presenterà a Raiola? Maldini e Massara, stando alle ultime indiscrezioni, propongono al portiere lo stesso stipendio di adesso, 6 milioni di euro netti l’anno, come base, più ricchi bonus legati ad ogni passaggio del turno in Europa League. Come noto, non è facile trattare con Raiola, ma alla fine, come sempre in questi casi, conterà la volontà del giocatore. Che sembra abbastanza chiara.

