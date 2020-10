TUTTOSPORT – La prima pagina di oggi, 30 ottobre 2020

Tuttosport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina di ‘Tuttosport‘, in edicola oggi, venerdì 30 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘Tuttosport‘ oggi in edicola dedica la sua prima pagina alla Juventus. In casa bianconera, sono tutti dalla parte di Andrea Pirlo, nonostante i risultati non stiano arrivando. Ha la fiducia della società e presto recupererà Cristiano Ronaldo, Giorgio Chiellini e Matthijs de Ligt. In alto, sotto la testata, la rivolta del mondo dello sport contro il Ministro Vincenzo Spadafora per la sua riforma.

In basso, invece, si parla di Europa League. Bella partita, 3-0 spettacolare, del Milan di Stefano Pioli contro lo Sparta Praga: a segno Brahim Díaz, Rafael Leão e Diogo Dalot. Vittoria, 1-0 fuori casa, per il Napoli contro la Real Sociedad e pareggio interno, 0-0, della Roma contro il CSKA Sofia. Tegola per Antonio Conte, tecnico dell’Inter. Si è fatto male Romelu Lukaku: a rischio le gare contro Parma (Serie A) e Real Madrid (Champions League).

