Milan-Sparta Praga, Brahim Diaz: “Il ruolo dipende dal mister, io do il massimo”

Europa League, Milan-Sparta Praga: Brahim Diaz nel post partita

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Seconda giornata del gruppo H d’Europa League, Milan-Sparta Praga 3-0. Dominio assoluto in campo per i rossoneri, in gol Brahim Diaz, Rafael Leao e Diogo Dalot. Nel primo tempo Ibrahimovic ha sbagliato anche un rigore. Altri tre punti fondamentali guadagnati dal Milan nel girone H d’Europa League. Le parole di Brahim Diaz a Milan TV:

“Felice per la prestazione e i tre punti. La mia posizione? Piace giocare dove mi chiede il mister. Sto bene con la squadra e con il mister. Sono felice. Prossima sfida contro l’Udinese? Certamente, voglio segnare ancora per aiutare la squadra. Proverò a fare il mio meglio. Poi gol o assist, non cambia molto”.

