Milan-Sparta Praga 3-0 al 90′: dominio e spettacolo rossonero!

Europa League, finale Milan-Sparta Praga

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Seconda giornata del gruppo H d’Europa League, Milan-Sparta Praga: fischio finale a San Siro, finisce 3-0 per i rossoneri. Dominio assoluto in campo per i rossoneri, in gol Brahim Diaz, Rafael Leao e Diogo Dalot. Nel primo tempo Ibrahimovic ha sbagliato anche un rigore. Altri tre punti fondamentali guadagnati dal Milan nel girone H d’Europa League.

PRIMO TEMPO – Milan che parte subito all’attacco, ma senza creare particolari insidie. Oltre un quarto d’ora per assestarsi, capire certe posizioni e andare con il pilota automatico. Ed infatti al 25′ arriva il vantaggio del Milan, che sfrutta un errore in costruzione degli avversari: Ibrahimovic si allarga sulla destra, vede e serve alla perfezione Brahim Diaz al centro: finta di sinistro, poi destro vincente dello spagnolo. La chance per il raddoppio arriva poco dopo, calcio di rigore conquistato da Ibrahimovic: dal dischetto Zlatan calcia alto scheggiando la traversa alla sua destra.

SECONDO TEMPO – Partono subito all’arrembaggio i rossoneri, vogliosi di chiudere subito la partita. Il raddoppio arriva con Rafael Leao, entrato a inizio ripresa per Ibrahimovic: esterno destro di Dalot e tap-in facile facile di Leao. L’asse portoghese funziona alla grande e poco dopo arriva il gol, dopo l’assist, di Diogo Dalot: palla deliziosa di Bennacer e sinistro vincente (deviato) che porta il Milan sul 3-0 contro lo Sparta Praga. Nel finale qualche altra occasione, ma nessun altro gol. Dominio e spettacolo rossonero a San Siro.

