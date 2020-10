Il Milan crea valore: baby da 200 milioni. La linea Elliott funziona | News

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS: CHE CRESCITA DEI GIOVANI

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha analizzato il gran momento che sta attraversando il Milan. Pioli ha trovato nel 4-2-3-1 il sistema ideale e Ibrahimovic stimola tutti. Il risultato? I piccoli calciatori rossoneri crescono.

Certo, Ibrahimovic è fondamentale, ma nel Milan non c’è solo lui. Dopo il 3-0 in Europa League allo Sparta Praga la striscia di imbattibilità si è allungata a 23 risultati e la partenza stagionale – 9 vittorie e un pareggio − è straordinaria. Solo Fabio Capello nel 1992-93 aveva fatto meglio vincendole tutte. In più, ci sono altre buone notizie: il club rossonero ha comunicato che Gianluigi Donnarumma, Matteo Gabbia e Jens Hauge sono risultati negativi al tampone per il coronavirus.

Come abbiamo detto, il Milan ha fatto dei passi da gigante negli ultimi due anni. Soprattutto in tema di nuovi acquisti. Diogo Dalot è l’ultimo dei nuovi arrivati ad essersi iscritto al club del gol: prima di lui avevano già segnato Brahim Diaz e Hauge. Passi avanti in Europa League anche da parte di Sandro Tonali, che è migliorato rispetto alle ultime prestazioni. Grande partita quella di Ismael Bennacer, che è diventato grande nel giro di una stagione. Insomma, la linea verde di Elliott inizia a raccogliere i primi frutti.

Nelle ultime due stagioni, se escludiamo Leo Duarte, che tra infortuni e Covid ha giocato poco, tutti gli altri sono cresciuti in maniera esponenziale. Pensiamo ad esempio a Theo Hernandez, che ha raddoppiato la propria valutazione, ma anche a Bennacer e a Saelemaekers. Attenzione anche a Rafael Leao: il portoghese incide sia da esterno (vedi i grandi assist con Inter e Roma) che da vice Ibrahimovic (i 3 gol in questa stagione ha segnati da centravanti). Ora vale 30 milioni. Grandi intuizioni dunque di Maldini e Massara, che hanno consegnato a Pioli giocatori di grande qualità e prospettiva. Il tecnico se li coccola, con un solo obiettivo in testa: riportare il Milan in alto.

