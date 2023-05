Monza-Roma, il possibile doppio assist di Galliani al Milan

Stasera si gioca Monza-Roma e da Adriano Galliani, ex dirigente rossonero, potrebbero arrivare due buone notizie in casa Milan. Ecco quali

Il primo assist, ça va sans dire, riguarda la classifica. Il Monza, che ha già conquistato la matematica salvezza in questa sua prima, storica stagione in Serie A, potrebbe infatti fermare o rallentare la Roma in Brianza. I giallorossi, non va dimenticato, sono a pari punti - a quota 57 - in classifica con i rossoneri e fieri rivali nella corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League.