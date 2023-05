Calciomercato Milan – I rossoneri puntano un figlio d’arte per giugno

Il calciomercato estivo dista ancora qualche mese, ma il Milan, come sempre, è vigile ed attento a tutte le occasioni che lo scenario internazionale e quello internazionale possono proporre. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, sono sempre al fianco della squadra e dell'allenatore Stefano Pioli, supportando il gruppo affinché conquisti gli obiettivi prefissati in questo finale di stagione. In particolare, la qualificazione alla prossima Champions League. Tanto del mercato passerà anche da lì.