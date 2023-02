Monza-Milan, due squadre in ripresa: ecco i numeri recenti

(fonte: acmilan.com) - Il caso dei biancorossi fa scuola per quanto riguarda l'effetto positivo del cambio di allenatore a stagione in corso: da quando Raffaele Palladino siede in panchina (13 settembre), il Monza ha ottenuto 28 punti in 16 giornate. In questo periodo di tempo solo Napoli, Juventus e Inter hanno fatto di meglio. La striscia aperta più lunga di imbattibilità in campionato appartiene proprio ai brianzoli, che non hanno perso nessuna delle ultime partite (4 vittorie, 4 pareggi). Il Milan ha ripreso il suo cammino vincendo le ultime due partite contro Torino e Tottenham, mettendosi alle spalle un gennaio molto difficile. In queste due sfide la porta di Tătăruşanu non è stata battuta e in campionato due clean sheet di fila mancano da agosto (Bologna e Sassuolo). La squadra ha un bilancio positivo negli impegni immediatamente successivi alla Champions League: siamo imbattuti in 9 delle 12 sfide giocate dopo impegni europei (6V, 3N). Berlusconi tra Monza e Milan: ecco quanto ha speso finora nel calcio >>>