Montolivo: “Se al Milan ci fosse Conte la classifica sarebbe diversa”

Ieri sera, allo stadio 'Diego Armando Maradona', Napoli-Milan , partita della 30^ giornata della Serie A 2024-2025 è terminata 2-1 per gli azzurri di Antonio Conte sui rossoneri di Sérgio Conceição . Doppio vantaggio del Napoli nel primo tempo, con Matteo Politano e Romelu Lukaku ; nella ripresa, reazione del Milan , ma il gol di Luka Jović nel finale non è bastato. Nel mezzo, anche un calcio di rigore fallito, a metà secondo tempo, dal 'Bebote' Santiago Giménez .

Napoli-Milan 2-1, il commento di Montolivo a 'Sky Sport'

Al termine della partita, negli studi di 'Sky Sport', Riccardo Montolivo, ex centrocampista e capitano del Milan, ha commentato così l'esito del match e, più in generale, la brutta stagione del Diavolo. "Il mio Milan non era questo Milan, era in costruzione, non aveva speso 100 milioni sul mercato, non aveva questa qualità. Ora è nono e ci sono tante riflessioni da fare", ha detto Montolivo.