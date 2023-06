Milan-Verona, Leao eletto MVP della partita di San Siro | News

Il portoghese ha terminato una stagione di spessore da 16 gol e 15 assist complessivi. Un'annata di miglioramenti, consapevolezza e giocate. Rafa non vinceva l'MVP da Milan-Lecce di aprile, anche in quel caso fece doppietta. I numeri sono notevoli, stasera si concretizzano nel segno del 2: come i grandi gol dopo le tanto amate e letali progressioni, come i tiri nello specchio e i tiri respinti, come i cross, come i contrasti vinti. Invece 20 i passaggi positivi, 3 i dribbling positivi.