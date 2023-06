Calciomercato Milan – Addio Brahim Díaz, assalto a Berardi: le news

Domenico Berardi può arrivare al Milan in questo calciomercato estivo per sostituire Brahim Díaz, che tornerà al Real Madrid. Il punto

Brahim Díaz, in occasione di Milan-Verona 3-1, ha giocato la sua ultima partita con la maglia rossonera. Secondo quanto riferito da 'SportMediaset', infatti, il fantasista andaluso, classe 1999, dopo tre stagioni in prestito al Milan farà rientro al Real Madrid per restarci. Le 'Merengues', infatti, punteranno su Brahim per sostituire Marco Asensio, che si trasferirà al PSG a parametro zero.