Su Gimenez: "Mi aspettavo che facesse così, è uno a cui piace fare gol e i palloni in questa squadra arrivano, deve solo stare in area e aspettarli. Non è facile in Italia, ma va messo nelle condizioni giuste per fare bene. Questa vittoria è molto importante, con tutto il rispetto per il Verona sono arrivati qui per difendere. Se difendono non è facile giocare con una squadra ben organizzata. Se avessimo segnato prima si sarebbe aperta la partita".