Milan-Verona, la curiosità: le analogie tra rossoneri e gialloblu | News

( fonte: acmilan.com ) L'obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League è stato appena raggiunto, ma vincere è sempre importante. Il Milan vuole rifarlo dopo la grande serata di Torino: per finire al meglio, per arrivare a quota 70 punti, per regalare un'altra gioia ai tifosi. Leggiamo le principali curiosità legate alla nostra 38ª giornata di Serie A contro l' Hellas Verona .

Hellas Verona (2037) e Milan (2018) sono le due squadre che hanno vinto più duelli nell'attuale Serie A. Tuttavia, se i rossoneri hanno vinto il 53.1% dei duelli ingaggiati, primato in percentuale nel torneo, il Verona solamente il 49.5%. Ecco come e dove vedere Milan-Verona in tv o in diretta streaming >>>