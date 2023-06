Dove vedere Milan-Verona in tv o diretta streaming: Sky o DAZN?

A che ora gioca il Milan oggi?

Milan-Verona, in tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi pomeriggio alle ore 21:00, si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro-Milano, la sfida Milan-Verona, valevole per la 38^ e ultima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Il Milan di Stefano Pioli, attualmente, è al quarto posto in classifica con 67 punti, frutto di 19 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte in 37 gare giocate. L'Hellas Verona di Marco Zaffaroni, invece, è terzultimo in classifica (a pari merito con lo Spezia), con 31 punti, frutto di 7 vittorie, 10 pareggi e 20 sconfitte in 37 partite disputate.